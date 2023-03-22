Denizli'de karısını 11 kez bıçakladı! Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi Hemşire anneyi çocuklarının önünde başında soda şişi kırdıktan sonra 11 yerinden bıçaklayarak öldüren koca hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 18 Aralık 2022 tarihinde gece saatlerine Murat Tortop, 35 yaşındaki Hülya Tortop ile tartıştı.

Murat Tortop, 3 çocuğunun yanında başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 kez bıçakladı.

İhbarı üzerine olay yerine giden ekipler, annenin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kendini ihbar etti

Kendini ihbar eden katil ise yapılan çalışmaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kez uzaklaştırma cezası aldı

Cinayet zanlısı kocanın, daha önce 2 kez evden uzaklaştırma cezası aldığı ve cezasının bitmesinin ardından eve geri döndüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianame hazırlandı

Hazırlanan iddianamede, eşinin alkol almak için tekrar dışarı çıkmak istemesi sonucu aralarında tartışma çıktığını anlatan kocanın, sonrasında da alkol şişesini başında kırdığını, ardından bıçakladığını ve kendine hakim olamadığını anlatması yer aldı.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Katilin tahrik altında olmaksızın olayı işlediğinin yer aldığı ve ağırlaştırılmış müebbet talebinin olduğu iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.