Denizli'de kaybolan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

Bir süredir kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki avukat Yusuf Oğuz'un, bir apart dairesinde cansız bedeni bulundu. Avukatın kesin ölüm nedeniyse, otopsiden sonra açıklanacak.

Denizli Barosu avukatlarından 41 yaşındaki Yusuf Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmada Oğuz'un, en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki apart dairesinde kaldığı tespit edildi.

Eve gelen ve kapıyı çilingire açtırarak içeri giren polis ekipleri, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

KALP RAHATSIZLIĞI BULUNUYORDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Yusuf Oğuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.