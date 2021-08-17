Euro
9.8936
-0.75%
Dolar
8.4017
-0.62%
Altın
485.04
-0.17%
Borsa
1.454
-0.1%
Bitcoin
395.292
-1.37%
EXEN Coin
27.40
-1.86%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Denizli'de kaybolan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

    Bir süredir kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki avukat Yusuf Oğuz'un, bir apart dairesinde cansız bedeni bulundu. Avukatın kesin ölüm nedeniyse, otopsiden sonra açıklanacak.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kaybolan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

    Denizli Barosu avukatlarından 41 yaşındaki Yusuf Oğuz'dan haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Yapılan araştırmada Oğuz'un, en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki apart dairesinde kaldığı tespit edildi.

    Eve gelen ve kapıyı çilingire açtırarak içeri giren polis ekipleri, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

    KALP RAHATSIZLIĞI BULUNUYORDU

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

    Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Yusuf Oğuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

    Denizli de kaybolan avukatın cansız bedenine ulaşıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir