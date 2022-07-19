Denizli'de kaybolan iki çocuk aranıyor

Denizli'de kaybolan Rafet E. (9) ve Hakkı B (11) için arama çalışmaları sürüyor.

Denizli'de Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalında arama çalışmaları başladı

Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sürüyor

AA'nın ahaberine göre, Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.