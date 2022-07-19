Petrol
106.24
-0.03%
Euro
17.7052
-0.05%
Dolar
17.4776
0.26%
Altın
959.3
-0.03%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
384.744
4.75%
BTXN Coin
7.49
4.31%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Denizli'de kaybolan iki çocuk aranıyor

    Denizli'de kaybolan Rafet E. (9) ve Hakkı B (11) için arama çalışmaları sürüyor.
    • 19.07.2022 - 05:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kaybolan iki çocuk aranıyor

    Denizli'de Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

    Ekipler seferber oldu

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Denizli de kaybolan iki çocuk aranıyor #1

    Sulama kanalında arama çalışmaları başladı

    Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

    Denizli de kaybolan iki çocuk aranıyor #2

    Çalışmalar sürüyor

    AA'nın ahaberine göre, Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

    Denizli de kaybolan iki çocuk aranıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Van'daki hastanın midesinden çok sayıda kesici alet çıktı
    3. Sayfa

    Van'daki hastanın midesinden çok sayıda kesici alet çıktı

    Manisa'da orman yangını
    İç Haber

    Manisa'da orman yangını

    Görüş Bildir