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    Denizli'de kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu

    Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
    • 20.07.2022 - 07:33
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    Denizli'de kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu

    Önceki gün Denizli'de Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

    Ekipler seferber oldu

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Denizli de kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu #1

    Sulama kanalında arama çalışmaları başladı

    Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

    Denizli de kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu #2

    Çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

    Kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

    Denizli de kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu #3


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