Denizli'de kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu

Denizli'de kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu

Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Önceki gün Denizli'de Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler seferber oldu

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalında arama çalışmaları başladı

Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

Kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.