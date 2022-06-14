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    Denizli'de kayıp gençlerle ilgili 8 gözaltı daha

    kendilerinden 4 gündür haber alınmayan iki gencin arandığı ve dibi taş doldurularak kapatılmış su kuyusunda çalışmalar devam ederken, soruşturmayla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı.
    • 14.06.2022 - 03:31
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    Denizli'de kayıp gençlerle ilgili 8 gözaltı daha

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile Serinhisar’da ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse, 9 Haziran 2022 Perşembe akşamı buluşup arabayla yola çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

    Otomobil ormanda, telefonları parçalanmış hgalde bulundu

    Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu gençlerin kullandığı otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da arazide parçalanmış halde bulundu.

    Toplam 9 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre; gençlerin son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse’nin akrabası M.A.’nın ardından olayla ilgileri olduğu düşünülen 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

    Denizli de kayıp gençlerle ilgili 8 gözaltı daha #1

    Kuyunun dibi taş atılarak kapatılmış

    Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusundan başlandı.

    Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develi Kuyusu olarak bilinen kuyuya atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. İçerisine taş atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

    Denizli de kayıp gençlerle ilgili 8 gözaltı daha #2

    Yakınları fenalık geçirdi

    Kayıp iki gencin bulunması için su kuyusundaki çalışmaları endişeli gözlerle takip eden yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı. Fenalık geçiren aile bireylerini, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

    Denizli de kayıp gençlerle ilgili 8 gözaltı daha #3

    İsmail Yalçın’ın annesinin "Biz çocuğumuzu göreceğiz. Benim yavrumu kuyudan mı çıkarıyorlar. Hiç mi canınız acımadı. Bu küçücük cana kıyılır mı. Bu canileri gören olmadı mı, bu çocukları görmediniz mi” şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

    Şüphelilerden biri eski cinayet hükümlüsü

    Gözaltındaki 9 şüphelinin sorgununa devam edilirken, ilk gözaltına alınan kişi olan M.A’nın amcasını öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl önce cezaevine girdiği ve pandemi izniyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

    Denizli de kayıp gençlerle ilgili 8 gözaltı daha #4

    Denizli de kayıp gençlerle ilgili 8 gözaltı daha #5


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