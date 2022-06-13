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    Denizli'de kayıp gençlerle ilgili bir kişi gözaltında

    Acıpayam ilçesinde 9 Haziran akşamı aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan İsmail Yalçın ve Hasan Akkösenin kaybolmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
    • 13.06.2022 - 03:52
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    Denizli'de kayıp gençlerle ilgili bir kişi gözaltında

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse'nin (17) 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri bulmak için araştırma başlattı.

    Telefonları ormanda parçalanmış galde bulundu

    Cinayet Bürosu ekipleri, iki gencin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylasında arama çalışması yaptı. Yayla yolunda araştırma başlatan polis ekipleri kayıp iki gence ait cep telefonlarını ormanlık alanda parçalanmış halde, iki gencin evden ayrılırken bindiği otomobili de terk edilmiş halde buldu.

    Denizli de kayıp gençlerle ilgili bir kişi gözaltında #1

    Telefonların bulunduğu bölgede kan izleri

    Kayıp Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında iki gence ait cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine rastlanıldı. Kan izlerinin bulunduğu alanda inceleme yapıldı.

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    Gözaltına alınan şüpheli, ateş açtığını söyledi

    Polis, şüphe üzerine kayıp iki gencin en son birlikte görüldüğü belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin verdiği ilk ifadesinde, iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, iki gencin kaçtığını söylediği öğrenildi. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

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    Baba Yalçın: "Arabayı yıkayıp gelecekti"

    İsmail Yalçın'ın babası Adnan Yalçın, oğlunun 9 Haziran'dan itibaren kayıp olduğunu belirterek, "Oğlum perşembe akşamı benim otomobilimi alıp gitmiş. Telefonla aradığımda 'Baba akaryakıt istasyonundayım, arabayı yıkayıp, geleceğim' dedi bana, daha sonra tekrar aradım, ancak ulaşamadım. Ormanlık alanda otomobil bulundu. Ancak oğlumdan haber yok. Bizde umutla bulunmasını bekliyoruz" dedi.

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