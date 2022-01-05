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    Denizli’de kayıp hemşire ölü bulundu

    Kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki hemşire, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 15:51
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    Denizli’de kayıp hemşire ölü bulundu

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı.

    Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

    BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

    5 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, 6’ncı gününde Motosikletli Polis Timleri ile beraber Yiğit’i, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı’nın içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

    Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde aile ayakta durmakta güçlük çekti.

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    SAVCI İNCELEDİ, SORUŞTURMA BAŞLADI

    Geniş çaplı önlem alan ekipler, Yiğit’in cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışmalar gerçekleştirdi.

    Sağlık ekipleri olay yerine gelerek fenalaşan aile yakınlarına müdahale ederken, savcının incelemelerinin ardından Yiğit’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

    Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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