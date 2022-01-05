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Denizli’de kayıp hemşire ölü bulundu

Denizli’de kayıp hemşire ölü bulundu

Kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki hemşire, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.