Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5187
-0.10%
Dolar
18.6146
0.18%
Altın
983.43
0.07%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
385.219
-1.27%
BTXN Coin
10.60
0.09%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Denizli'de kayıp ihbarında bulunulan genç kız aranıyor

    Merkezefendi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki genç kız için arama çalışması başlatıldı.
    • 31.10.2022 - 01:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kayıp ihbarında bulunulan genç kız aranıyor

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'ndeki Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi'nde öğrenim gören E.K'nin ailesi, Cuma gününden beri kızlarına ulaşamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.

    Polis ekipleri, genç kızın bulunması için arama çalışması başlattı.

    Babası cuma okul çıkışında konuştu

    AA'nın haberine göre; baba Mehmet K, gazetecilere, kızıyla en son Cuma günü okul çıkışında telefonla konuştuğunu, daha sonra ulaşamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

    Kızının gidebileceği yerleri kontrol ettiklerini dile getiren Karataş, "Son konuşmamızda eve geleceğini söylemişti. Sonrasında telefonlarımızı açmadı. Şimdi ise telefonu da kapalı, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz." dedi.

    Denizli de kayıp ihbarında bulunulan genç kız aranıyor #1


    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!
    Medya

    Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 56. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları!

    Zelensky: Rusya gıda krizini Afrika ve Asya'ya yaymak istiyor
    Dünya

    Zelensky: Rusya gıda krizini Afrika ve Asya'ya yaymak istiyor

    Görüş Bildir