Denizli'de kayıp ihbarında bulunulan genç kız aranıyor

Merkezefendi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki genç kız için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'ndeki Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi'nde öğrenim gören E.K'nin ailesi, Cuma gününden beri kızlarına ulaşamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, genç kızın bulunması için arama çalışması başlattı.

Babası cuma okul çıkışında konuştu

AA'nın haberine göre; baba Mehmet K, gazetecilere, kızıyla en son Cuma günü okul çıkışında telefonla konuştuğunu, daha sonra ulaşamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Kızının gidebileceği yerleri kontrol ettiklerini dile getiren Karataş, "Son konuşmamızda eve geleceğini söylemişti. Sonrasında telefonlarımızı açmadı. Şimdi ise telefonu da kapalı, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz." dedi.