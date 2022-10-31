Denizli’de kayıp olarak aranan Elifnaz bulundu

28 Ekim'de kaybolan lise öğrencisi Elifnaz, gece saatlerinde polis tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Denizli'nin Merkezfendi ilçesindeki Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi öğrencisi Elifnaz Karakaş (16), 28 Ekim'de okula gitmek için evinden çıktı.

Okul çıkışında en son babası Mehmet Karakaş ile mesajlaşan ve eve geleceğini söyleyen 11'inci sınıf öğrencisi Elifnaz'dan, bir daha haber alınamadı.

Tren garında görüldü

Elifnaz'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri ihbar üzerine arama çalışması başlattı.

Her yerde aranan Elifnaz, dün gece saatlerinde tren garında görüldü.

Ailesine teslim edildi

Liseli genç kızı gören özel güvenlik görevlisi, hemen polisi aradı.

DHA’nın haberine göre gara gelen polis ekipleri, Elifnaz Karakaş'ı bulup ailesine teslim etti.

Arkadaşında kaldı

Elifnaz Karakaş'ın, cuma gününden bu yana arkadaşında kaldığı öğrenildi.

Baba Mehmet Karakaş, kızlarının sağ salim bulunması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.