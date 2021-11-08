Denizli’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönen tırın kasasına arkadan çarptı. Kağıt gibi yırtılan otomobil, park halindeki bir başka otomobile çarparak durdu. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.