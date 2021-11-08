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    Denizli’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönen tırın kasasına arkadan çarptı. Kağıt gibi yırtılan otomobil, park halindeki bir başka otomobile çarparak durdu. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 07:19
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    Denizli’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Denizli istikametine seyir halinde olan Yaşar Kocaman (58) yönetimindeki 20 F 2339 plakalı otomobil, saat 19.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında kavşaktan dönmeye çalışan plakası belirlenemeyen bir tırın kasasına arkadan çaptı.

    Kazanın etkisiyle otomobilin sol yan bölümü parçalanırken, sürücü Yaşar Kocaman, o sırada başına aldığı ağır darbe nedeniyle yaralandı.

    Otomobil ise yaklaşık 200 metre gittikten sonra park halindeki 20 SC 551 plakalı otomobile çarparak durdu.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Kocaman’ın öldüğünü belirledi.

    Yaralanan Kocaman’ın eşi Ayşe Kocaman (56) ile park halindeki otomobilde bulunan Dilek Eroğlu (33) ve kızı Ahsen Eroğlu (12) ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Denizli’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı #1

    İNCELEME YAPILDI

    Sarayköy Jandarma Komutanlığı’nın Olay Yeri İnceleme ekibi, kazanın meydana geldiği kavşakta ve otomobilde inceleme yaptı.

    İncelemenin ardından hayatını kaybeden sürücü Yaşar Kocaman’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Denizli’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı #2

    EŞİ İFADE VERDİ

    Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alınan ve sağlık durumu ağır olmayan sürücü Yaşar Kocaman’ın eşi Ayşe Kocaman’ın ilk ifadesinde, eşinin tırın kasasına arkadan çarptığı sırada başından ağır yaralandığını, hareket etmeye devam eden otomobilin direksiyonunu tutarak ilerlediğini ve park halindeki otomobile çarparak durduklarını söylediği öğrenildi.

    Denizli’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı #3

    KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

    Kazayla ilgili soruşturma sürürken, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan tırın plakasını tespit etmeye çalışıyor.

    Denizli’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı #4

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