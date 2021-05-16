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    Denizli'de kaza: 2 Ukraynalı öldü

    Otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 16.05.2021 - 08:54
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    Denizli'de kaza: 2 Ukraynalı öldü

    Denizli'den Antalya istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YOM 63 plakalı otomobil, Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    UKRAYNA UYRUKLU 2 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazada otomobilde bulunan Ukrayna uyruklu 1 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

    Aynı hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi sürüyor.

    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli de kaza: 2 Ukraynalı öldü #1

    Denizli de kaza: 2 Ukraynalı öldü #2

    Denizli de kaza: 2 Ukraynalı öldü #3

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