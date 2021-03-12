Denizli'de kaza: 2 yaralı

Pamukkale ilçesinde park halindeki minibüse çarpan panelvan sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Afyonkarahisar’dan Denizli istikametine seyir halinde olan panelvan sürücüsü İbrahim Serkan K., Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde park halinde bulunan yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle panelvan sürücüsü İbrahim Serkan K. ve Salih A., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi sağlık ekipleri ile birlikte kurtardı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü İbrahim Serkan K. ve Salih A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü İbrahim Serkan K’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



