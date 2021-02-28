Denizli'de kaza geçiren motokurye ölü bulundu

Pamukkale ilçesinde kaza geçiren motokurye, kazanın gerçekleştiği yerin 1 kilometre uzağında ölü olarak bulundu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsı görünce 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kişinin Enes Dailli olduğu öğrenildi.

Denizli'de kaza geçiren moto kurye ölü bulundu VİDEO

BÖLGEDEKİ KAZALAR ARAŞTIRILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, Dailli’nin üzerindeki kıyafetlerden yola çıkarak bölgede kısa süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarını araştırdı.

Dailli’nin cansız bedeninin bulunmasından 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kendisinin kullandığı motosikletinin kazaya karıştığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE SADECE MOTOSİKLET VARDI

Dailli’nin motosikletinin karıştığı kaza ihbarına giden ekiplerin sadece olay yerinde motosikletin olduğunu sürücü ve ya ikinci bir araç bulunmadığını tespit etti.

Motosiklet sürücünün yaralı olma ihtimaline karşı polis ekipleri ve Dailli’nin arkadaşlarının hastane hastene gezdiği öğrenildi.

ORAYA NASIL GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Moto kurye olan Enes Dailli’nin 1 kilometre ileriye nasıl gittiği ise bilinmiyor. Dailli’nin cansız bedeninin bulunduğu alana kendisinin mi gittiği yoksa bir başkası tarafından mı atıldığı gizemini koruyor.

Kazanın meydana geldiği bölge ile Dailli’nin cansız bedenini bulunduğu bölge arasını titizlikle inceleyen ekipler, yerdeki kan izlerini fark etti.

Ancak o kan izlerinin Dailli’ye mi yoksa bir başkasına mı ait olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dailli’nin hayatını kaybettiği bilgisini alan arkadaşları ile arkadaşlarının ailesi bölgeye geldi.

Gözyaşlarını tutamayan yakınları Dailli’nin canice aracın altına alınarak buraya kadar sürüklendiğini ve en son ara sokağa atıldığını düşündüklerini söyledi.

''BU DÜNYADA İYİLER YAŞAMIYOR''

Olay yerine gelen Dailli’nin arkadaşlarından birinin babası, ‘Bu nasıl vicdansızlıktır. Bir frende mi yapmadın? Adamı oradan buraya kadar sürüklemişler. Çok iyi bir çocuktu, bu dünyada iyiler yaşamıyor’’ diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.