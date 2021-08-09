Euro
10.1768
0.22%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
483.89
-0.95%
Borsa
1.432
-0.19%
Bitcoin
393.727
4.32%
EXEN Coin
23.04
-0.34%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Denizli'de kaza yapan emekli öğretmen öldü

    Beton mikserinin çarptığı otomobilin 66 yaşındaki sürücüsü Abdil Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kaza yapan emekli öğretmen öldü

    Saat 13.00 sıralarında, Denizli- Manisa karayolu Bölmekaya Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

    Buldan'dan Denizli yönüne giden M.B. yönetimindeki 20 AAK 840 plakalı beton mikseri, aynı yöne giden evli ve 2 çocuk babası emekli fen bilgisi öğretmeni Abdil Çoban yönetimindeki 20 RA 710 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Savrulan otomobil, takla atarak şarampole devrildi.

    YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

    İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdil Çoban'ın öldüğünü belirledi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Abdil Çoban'ın yakınları gözyaşı döktü.

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Çoban'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Buldan Devlet Hastanesi'nin morguna gönderilirken, beton mikserinin şoförü M.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #2

    ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

    Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden normale döndü.

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #3

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #4

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #5

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #6

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #7

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #8

    Denizli de kaza yapan emekli öğretmen öldü #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir