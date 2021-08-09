Denizli'de kaza yapan emekli öğretmen öldü

Beton mikserinin çarptığı otomobilin 66 yaşındaki sürücüsü Abdil Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saat 13.00 sıralarında, Denizli- Manisa karayolu Bölmekaya Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Buldan'dan Denizli yönüne giden M.B. yönetimindeki 20 AAK 840 plakalı beton mikseri, aynı yöne giden evli ve 2 çocuk babası emekli fen bilgisi öğretmeni Abdil Çoban yönetimindeki 20 RA 710 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, takla atarak şarampole devrildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdil Çoban'ın öldüğünü belirledi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Abdil Çoban'ın yakınları gözyaşı döktü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çoban'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Buldan Devlet Hastanesi'nin morguna gönderilirken, beton mikserinin şoförü M.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden normale döndü.

























