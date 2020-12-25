Denizli'de kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı

Denizli’de kaza yapan moto kuryenin cebinden yola düşen cep telefonu, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir lokantanın kuryeliğini yaparak geçimini sağlayan Alper Tolga Özcan, trafik kazası geçirdi.

Kaza sırasında Özcan'ın, kavşakta kendisini fark etmeyen otomobil sürücüsünün çarpması ile montunun cebinde bulunan telefonu düştü.

Olayın ardından telefonunun olmadığı fark edene Özcan, çevredeki güvenlik kameralarına baktığı sırada başına gelenleri fark etti.

"BANA VERMEDEN GİTTİ"

Başından geçen olayı anlatan talihsiz Alper Tolga Özcan, "Lokantada kurye olarak çalışıyorum. Siparişimi verdikten sonra lokantaya dönmek üzere bu yolu kullandım. O anda ara sokaktan önüme araba fırlayınca kaza meydana geldi. Cebimde telefon vardı, telefon fırlayıp gitmiş. Ben kamera kaydında gördüm. Etrafımda birçok vatandaş var. Şahsın biri gelerek, telefonu alıyor. Sonra benim yanıma geliyor. Elinde telefon olduğu kamera kayıtlarında belli oluyor. Bir süre sonra gidiyor. Bana ait telefonu yanıma kadar getirip, bana vermeden çekti, gitti. Yetkililerden yardım talep ediyorum. Bana yardımcı olmaya çalışan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Herhangi bir vatandaş o şahsı tanıyorsa eğer bana yardımcı olmasını istiyorum.” dedi.