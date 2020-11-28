Denizli'de kendisini darbeden uyuşturucu satıcısını öldürdü

Otomobilde boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki uyuşturucu satıcısının katili ile yanında bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde uyuşturucu satmaktan kaydı bulunan Harun Can Girgin (20), park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Girgin, hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ DÜN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Girgin'in öldürülmesine olayına karıştıkları belirlenen Celal Koçyiğit, İbrahim Yılmaz, Vedat A., Adem D. ve Cemile Ç., dün yakalanıp gözaltına alındı.

DARBEDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Yapılan araştırmada, Celal Koçyiğit'in daha önce kendisini darbettiği gerekçesiyle Harun Can Girgin'i olay günü şüphelilerle birlikte iki ayrı otomobille takip edip, pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi.

Şüphelilerden İbrahim Yılmaz'ın da Celal Koçyiğit'in yanında bulunduğu öğrenildi. Diğer 3 kişinin ise başka otomobilde olduğu ve cinayeti gördükleri tespit edildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Celal Koçyiğit ve İbrahim Yılmaz tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.