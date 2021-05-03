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- Denizli'de kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
Denizli'de kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
- İHA
- 03.05.2021 - 16:28
- Güncelleme : 03.05.2021 - 18:10
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kahvaltı yapmak için hazırlanan Ramazan Katma ile eşi Özge Katma arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Ramazan Katma, sinirlenerek odadan aldığı tüfeği karısı Özge Katma’ya doğrulttu.
ÇENESİNE DOĞRULTTU
Seni öldüreceğim diyen Ramazan Katma, ardından eşine kıyamadığını belirterek namluyu çenesine doğrulttu.
TÜFEĞİ ALMAYA ÇALIŞTI
O esnada Özge Katma, eşinin ateş edeceği sırada tüfeğe vurarak elinden almaya çalıştı. Son anda tüfeğin tetiğine basan adamın çenesine saçmalar isabet ederken, karısı da yüzünden yaralandı.
KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEDİ
Çenesi parçalanmış halde kanlar içinde kalan Ramazan Katma, kapıyı açarak yan komşusunun evine gidip kendisine yardım etmesini istedi. Komşusu Ramazan Katma’ya yardım ederek Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çevredeki diğer komşular ise Özge Katma’yı merak ederek eve gidip yardım etti. Komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Özge Katma’yı yaptığı ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Polis ekipleri hastaneye giden Ramazan Katma’nın kaçmaması için önlem alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde ve tüfekte incelemeler gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan karı kocanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.