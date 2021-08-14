Gittiği gazinoda kız arkadaşı Rümeysa Ö.’nün çalıştığını gören Muhammed M., mekan sahibi ile kavga etti. Çıkan silahlı çatışmada, 3 kişi yaralandı.

Denizli’de, 9 Ağustos tarihinde Bekilli ilçesinde bulunan gazinoya 7 arkadaşı ile gelen Muhammed M. (36), kız arkadaşı Rümeysa Ö’yü (21) karşısında görünce büyük şok yaşadı.

Rümeysa Ö’nün alkollü mekanda çalıştığını öğrenen Muhammed M., kadını zorla mekandan çıkarmak isterken, mekan sahibi ile kavga etmeye başladı.

Muhammed M., arkadaşları ile dışarı çıkarak araçlarında bulunan tüfek ve otomatik silahları alıp geri döndü.

SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Gazinoya rast gele ateş açılması üzerine, içerideki vatandaşlar sağa sola kaçışmaya başladı. Mekan sahibi ile grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Muhammed M. ve arkadaşları, Rümeysa Ö.’yü de alarak bölgeden uzaklaştı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Çatışmada mekan sahibi ile 2 çalışan yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli’de kız arkadaşının gazinoda çalıştığını öğrendi, silahlı çatışma çıktı VİDEO

8 ŞÜPHELİDEN 6’SI YAKALANDI

JASAT ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6’sı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Daha önce hiçbir suça karışmamış olan Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. (24) ve Zeki G. (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. (21) ve Muhammed M.’nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın baş şüphelileri Muhammed M. ve Zeyni K’nin (39) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muhammed M’nin adam öldürmek cürümleri, kasten yaralama, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 5, Zeyni K’nin is benzer suçlardan 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.