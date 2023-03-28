Denizli'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı Pamukkale ilçesinde tartıştığı 55 yaşındaki eşi Barış S.E.'i sırtından bıçaklayarak öldüren Emel E.'nin, cinayeti 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada işlediği iddia edildi.

DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde 55 yaşındaki ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi Emel E arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Emel E., mutfaktan aldığı bıçak ile eşini sırtından bıçakladı.

Barış S.E. hayatını kaybederken, Emel E. gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

İlk ifadesinde, eşinin kendisine saldırdığı için bıçakladığını söyleyen Emel E., tutuklandı.

Emel E.'in daha önce İstanbul'da bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalıştığı, Barış S.E. ile tanışıp evlendikleri, 6 ay önce de Denizli'ye yerleştikleri ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Kıskançlık iddiası

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, aile yakınlarının ifadelerine başvurdu.

Bu ifadelerden yola çıkan polis, Barış S.E. 'in eski eşi ile sürekli görüştüğünü, Emel E.'in de bu durumdan rahatsız olduğunu belirledi.

Olay gecesi de alkol alan çiftin, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiği iddia edildi.