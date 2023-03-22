Denizli'de kocasının vahşice öldürdüğü Mine Kocadağ 8 ay sonra toprağa verildi Denizli'de eşi tarafından öldürülen sosyal medya fenomeni Mine Kocadağ'ın cansız bedeni, adli tıpta işlemlerinin tamamlanması ardından 8 ay sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Mine Kocadağ ile eşi 31 yaşındaki Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı.

18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ’dan 6 ay boyunca haber alınamazken , genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Canlı yayında gömdüğü yeri söyledi

Kocadağ canlı yayında ekiplere genç kadını gömdüğü yeri tarif etti. Ekipler canlı yayında gelen itiraf ve yer gösterme sonrası kocanın tarif ettiği bölgeye geldi.

Kocanın çuvala koyduğu eşini el arabası ile taşıyıp attığı ve üzerine çam ağaçlarının dalları ile örttüğü noktada, dallar titizlikle kaldırıldı ve bahsedilen çuval bulundu. Çuvalın ağzı açıldığında annenin cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Mithat Kocadağ itirafın ardından canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı.

"İlişkiden sonra boynunu sıktım"

İstanbul’dan Denizli’ye getirilen Mithat Kocadağ, "Eşimle ilişkiye girdikten sonra boynunu 30 dakika boyunca sıktım." diyerek tüyleri ürpertti. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’deki morga tanınmayacak halde olan cansız bedeni kaldırılan Mine’den alınan DNA örnekleri, sonrasında İzmir adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Ölümünün üzerinden 8 ay sonra toprağa verildi

Burada DNA sonuçların kesinleşmesi ardından Mine Kocadağ’ın cansız bedeni 51 gün sonra ailesi tarafından morgdan alındı. Mine Kocadağ'ın cenazesi, ölümünün üzerinden 8 ay geçtikten sonra Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.