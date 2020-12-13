Denizli'nin Pamukkale ilçesinde komşular arasında çıkan yan bakma kavgasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1271 Sokak'ta meydana gelen olayda, arsasında vakit geçiren infaz koruma memuru Nuri T. ile arsanın kenarında iki katlı evi bulunan ve 1 yıldır husumetli olduğu Nuri E. arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Nuri E. 'nin bacanağı Murat A. da dahil oldu.

KULAĞINI KOPARDI

Komşular arasındaki tekmeli, yumruklu kavgada Nuri T., Nuri E.'nin kulağını ısırarak kopardı.

Havaya tabancayla ateş açılan kavgada, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli'de komşusunun kulağını ısırarak kopardı ViDEO

KOPAN KULAK YERİNE DİKİLECEK

Polisin müdahalesi ile durdurulan kavgada kulağı kopan Nuri E. ile darp edilerek yaralanan Murat A. ve Nuri T., ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri E. 'nin kopan kulağının yerine dikileceği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.























