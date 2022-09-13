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    Denizli'de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 2 ölü

    Çal ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada 2 kişi öldü.
    • 13.09.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:55
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    Denizli'de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 2 ölü

    Denizli'nin Çal ilçesinde ilerleyen Nazif ŞÇ kontrolündeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, korkunç bir kaza geçirdi.

    Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, defalarca takla atması sonucu şarampole uçtu.

    Olay anında hayatını kaybetti

    Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Nazif Ş.’yi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne, yolcu konumunda bulunan Arife Arabacı’yı ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, Etem Şen’in ise hayatını kaybettiğini belirledi.

    Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı

    Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası acı haber hastaneden geldi. Çal Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Arife Arabacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Ölü sayısının 2’ye yükseldiği kazada Nazif Ş.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Denizli de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 2 ölü #1

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