Denizli'de köpekten korkan kadın motosikletten düştü

Motosikleti ile seyir halindeyken havlayarak üzerine doğru gelen köpeklerden korkan kadın, direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşerek yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde motosikletle seyir halinde olan yabancı uyruklu Mercan Ö., sokak köpeklerinin havlayarak üzerine doğru gelmesi sonucu korkup panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, motosikletten düştü.

Mercan Ö. yüzünden yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ DİYALOG KURAMADI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mercan Ö. ile sağlıklı bir diyalog kuramayınca olay yerinden geçen ve Türkçe bilen bir başka yabancı uyruklu kişi tercümanlık yaparak, sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerindeki müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.