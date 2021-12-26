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Denizli'de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti

Denizli'de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti

İki gün önce koronavirüs tanısı konan ve evinde karantinaya alınan yaşlı kadın, çöp atmak için dışarı çıktığı sırada fenalaşarak yere yığıldı ve hayatını kaybetti.