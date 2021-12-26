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    Denizli'de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti

    İki gün önce koronavirüs tanısı konan ve evinde karantinaya alınan yaşlı kadın, çöp atmak için dışarı çıktığı sırada fenalaşarak yere yığıldı ve hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 14:35
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    Denizli'de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler mahallesinde evinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Zeliha Kayacan, iki gün önce koronavirüs tanısı koyularak evde karantinaya alındı.

    ÇÖP ATARKEN FENALAŞTI

    Sabah saatlerinde çöp atmak için dışarıya çıkan Kayacan, bir anda çöp varilinin yanında fenalaşarak yere yığıldı.

    O esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz bir şekilde yerde yatan Kayacan’ı görünce 112’ye ihbarda bulundu.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalarını gerçekleştirirken, polis ekipleri kadının oğullarına ulaşarak durum hakkında bilgi verdi.

    Olay yerine gelen Kayacan'ın çocukları şok geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni kaldırıldı.

    Denizli de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti #1

    Denizli de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti #2

    Denizli de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti #3

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