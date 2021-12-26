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- Denizli'de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti
Denizli'de korona hastası çöp atarken hayatını kaybetti
- İHA
- 26.12.2021 - 14:35
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler mahallesinde evinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Zeliha Kayacan, iki gün önce koronavirüs tanısı koyularak evde karantinaya alındı.
ÇÖP ATARKEN FENALAŞTI
Sabah saatlerinde çöp atmak için dışarıya çıkan Kayacan, bir anda çöp varilinin yanında fenalaşarak yere yığıldı.
O esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz bir şekilde yerde yatan Kayacan’ı görünce 112’ye ihbarda bulundu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalarını gerçekleştirirken, polis ekipleri kadının oğullarına ulaşarak durum hakkında bilgi verdi.
Olay yerine gelen Kayacan'ın çocukları şok geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni kaldırıldı.