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    Denizli'de koronavirüse yakalanan 'yılın doktoru' hayatını kaybetti

    Denizli'de koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanıp, 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve yoğun bakımdayken 'yılın doktoru' seçilen Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, hayatını kaybetti.
    • 02.12.2022 - 18:46
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    Denizli'de koronavirüse yakalanan 'yılın doktoru' hayatını kaybetti

    Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, pandemi döneminde hastalarını tedavi ederken, 2 yıl önce koronavirüse yakalandı.

    Sağlık durumu ağırlaşan Özkurt, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı.

    Yılın hekimi seçildi

    Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Özkurt, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın hekimi' seçildi.

    PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Pekcan'ın ödülü, 26 yaşındaki oğlu Doğuşcan Özkurt'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından verildi.

    Denizli de koronavirüse yakalanan yılın doktoru hayatını kaybetti #1

    Hayatını kaybetti

    Yoğun bakımdayken yılın doktoru seçilen Özkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

    Özkurt için Hilal Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı.

    Yakınları gözyaşı döktü

    Özkurt için arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Özkurt, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    "Kalbi hastalığa dayanmadı"

    Eşinin kaybetmenin acısını yaşayan Ali Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı." dedi.

    DHA'nın haberine göre, oğlu Doğuşcan Özkurt ise, "Annem kendi alanında olan bir hastalığa yenildi. Çok mücadele etti ancak kurtulamadı." diye konuştu.

    Denizli de koronavirüse yakalanan yılın doktoru hayatını kaybetti #2

    Denizli de koronavirüse yakalanan yılın doktoru hayatını kaybetti #3

    Denizli de koronavirüse yakalanan yılın doktoru hayatını kaybetti #4

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