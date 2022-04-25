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    Denizli’de küfür kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

    Sosyal medyada küfürleşen 2 genç, arkadaşlarını da toplayarak ara sokakta birbirine girdi. Bıçakların çekildiği, yumrukların uçuştuğu kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
    • 25.04.2022 - 10:59
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    Denizli’de küfür kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

    Denizli’de yaşayan Mahmut A. (24) ile Hakan K. (22) arasında sosyal medyada karşılıklı olarak tartışma çıktı.

    Birbirlerine küfürler savuran 2 genç, arkadaşlarını toplayarak Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde konuşmaya gitti.

    Burada sözlü tartışmanın ardından yaklaşık toplanan 15 kişilik grup birbirine bıçakla ve yumruklarla saldırdı.

    Biri ağır yaralandı

    Kavgada Mahmut A. vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, yanında çağırdığı Yusuf D. (19) ise elinden ve belinden bıçaklandı.

    Grubun etrafa dağıldığı esnada olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Denizli’de küfür kavgası: 1’i ağır 2 yaralı #1

    2 gencin ifadesi olayı aydınlattı

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Mahmut A.’yı ve Yusuf D.’yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Bölgede kalan 2 gencin ifadesine başvuran görevliler, kavganın şüphelisi olan Hakan K. ve yanında getirdiği kardeşi Muhammed K.’nin (16) yakalanması için çalışma başlattı.

    Denizli’de küfür kavgası: 1’i ağır 2 yaralı #2

    3 kilometre uzakta yakalandılar

    Kısa süre sonra güvenlik güçleri kardeşleri olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklık bulunan Merkezefendi ilçesinde bağlı Sırakapılar Mahallesi’nde yakaladı.

    Gözaltına alınan gençlerin işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

    Denizli’de küfür kavgası: 1’i ağır 2 yaralı #3

    Durumu kritik

    Öte yandan, hastaneye kaldırılan Mahmut A.’nın durumunun kritik olduğu, Yusuf D.’nin ise tedavisinin sürüdüğü belirtildi.

    İHA’nın haberine göre kanlı biten kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de küfür kavgası: 1’i ağır 2 yaralı #4

    Denizli’de küfür kavgası: 1’i ağır 2 yaralı #5


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