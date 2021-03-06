Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kale ilçesinde, tarlada çalışırken kullandığı traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı İnceğiz mahallesinde çiftçilik ve keçi çobanlığı yaparak geçimini sağlayan 56 yaşındaki Hamza Pekçok, fiğ ekmek için sabah saatlerinde Dambeleni mevkisindeki arazisine gitti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ekim yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan Hamza Pekçok, olay yerinde hayatını kaybetti.



Fiğ ekmek için evinden ayrılan Hamza Pekçok'un uzun süre geri dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları, talihsiz çiftçiyi ölü olarak buldu.

Pekçok'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.