Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
362.295
0.98%
EXEN Coin
16.06
-0.18%
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

    Kale ilçesinde, tarlada çalışırken kullandığı traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 18:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

    Denizli'nin Kale ilçesine bağlı İnceğiz mahallesinde çiftçilik ve keçi çobanlığı yaparak geçimini sağlayan 56 yaşındaki Hamza Pekçok, fiğ ekmek için sabah saatlerinde Dambeleni mevkisindeki arazisine gitti.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Ekim yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan Hamza Pekçok, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Fiğ ekmek için evinden ayrılan Hamza Pekçok'un uzun süre geri dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları, talihsiz çiftçiyi ölü olarak buldu.

    Pekçok'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

    Denizli de kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti #1

    Denizli de kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir