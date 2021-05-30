Polis ekiplerinin operasyonuyla paniğe kapılan bir adam, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde bir süredir takibe aldığı adrese operasyon düzenledi.

İçeriye giren polis ekipleri, 12 kişiyi yakalarken kumar için kullanılan iskambil kağıtları ve pulların yanı sıra masa üzerinde bin 370 TL para ele geçirdi.

TANSİYON HASTASI HASTANELİK OLDU

Kumar masasında karşısında bir anda polis ekiplerini gören bir şahıs ise fenalaştı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve kumar oynama gibi suçlardan 12 kişiye toplam yaklaşık 92 bin TL ceza işlemi uygulandı.

Denizli'de kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı ViDEO