Denizli’de kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanına yenisini açtılar

Bir iş hanında faaliyet gösteren iş adamları derneğine yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye para cezası kesilirken, daha önce de yan binada kumar oynatıldığı öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde, yasa dışı kumar oynatan ve oynayan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Çamlık İş Adamları Derneği adı altında faaliyet gösteren dairede yasa dışı kumar oynandığına dair bilgi aldı.

14 KİŞİ KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

3 katlı bir iş hanının 2. katında bulunan dernek merkezine başarılı bir operasyon gerçekleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumarbazları suçüstü yakaladı. Kumar oynadıkları sırada bir anda polis ekiplerini karşılarında gören 14 kişi, şaşkına dönüp saklanacak yer aradı.

40 BİN TL CEZA KESİLDİ

Kumar oynayanların teker teker kimliklerini alan ekipler, sorgulamalarını yaparak işlemleri başlattı. Dernek görünümlü kumarhanede yapılan aramda çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler ise işlemleri için karakola götürüldü. Dernek görünümlü kumarhanede suçüstü yakalanan ve ekip otosuna bindirilecekleri sırada yüzlerini gizlemeye çalışan 14 kişiye, yaklaşık 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

MÜHÜRLÜ BİNANIN YANINA YENİ KUMARHANE AÇTILAR

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 4 Nisan 2021 tarihinde operasyon düzenlediği iş adamları derneğinde, 1’i kadın 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanmıştı. Polisi karşısında görünce 2. kattan atlayan Berna M., ağır yaralanarak hastanelik olurken; kocası Osman M. ise elbiselerini parçalayarak polisleri tehdit etmişti.

Son operasyonda ortaya çıkarılan bu yeni dernek görünümlü kumarhanenin, 8 ay önce yasa dışı kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen başka bir derneğe ait binanın hemen yanı başında olması ise dikkatlerden kaçmadı.