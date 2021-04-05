Polisleri karşısında gören bir kadın, ikinci kattan atlayıp kaçmak isterken hastanelik oldu. Yaralı eşinin başında feryat eden koca, polislere tehditler savurup elbiselerini parçaladı.

Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aldığı istihbarı bilgiler üzerine Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’ndeki dernek görünümlü iş yerine operasyon düzenledi.

Koronavirüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak bir iş hanında kumar oynayan 1’i kadın toplam 10 kişi yakalandı.

2’NCİ KATIN PENCERESİNDEN ATLADI

Operasyon esnasında polisleri karşısında gören kadın 2’nci katın penceresinden atlayarak kaçmak istedi.

Kadın yaralanırken, eşi olduğunu iddia eden Osman M., polislere hakarette bulundu.

YARALI KADININ BAŞINDA GAZETECİLERE FERYAT ETTİ

Polislere hakaret eden ve alkollü olduğu iddia edilen Osman M., gazetecilerin üzerine yürüyerek, “Halime bak karımın, gelin bakın, haline bakın” şeklinde bağırarak yerde yaralı olarak yatan ve eşi olduğunu iddia eden Berna M’yi gösterdi.

Osman M., “Savcı yok mu?, polisler attı, ölüyorum, beni yaktınız, niye ittiriyorsun karımı” şeklinde kameralara bağırdı.

Denizli’de kumar oynanan dernek görünümlü iş yerine baskın VİDEO

“BACAĞIM AĞRIYOR”

Berna M., polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunurken çığlık atarak “Bacağım, bacağım acıyor” dedi.

Sağlık ekipleri yaralı Berna M’nin ayağında ve kolunda kırık olabileceğini belirterek ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KUMAR OYNAYAN 10 KİŞİYE 63 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Kendini yerlere atan ve kıyafetini yırtan Osman M., kumar oynanan iş yerinden çıkan bir kişi ile sözlü olarak tartışırken, olayın bir anda kavgaya dönüşmesi neticesinde şüpheliler gözaltına alındı.

Kumar baskınında dernek olarak belirtilen iş yerinde 1’i kadın toplam 10 kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 kişiye toplamda 63 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay yerine gelen zabıta görevlileri dernek olduğu belirtilen iş yerini mühürledi.