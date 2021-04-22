Denizli'de kumar oynayan 24 kişi kaçarken yakalandı

Denizli'de farklı illerden kumar oynamayan gelen 24 kişi, jandarma tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Denizli'de farklı illerden gelen 24 kişi kumar oynamak için toplandı. Kumarhane kuran ve jandarmanın baskın yapma ihtimaline karşı güvenlik kamerasıyla izleme yapan 24 kişi kaçarken yakalandı.

Jandarma ekipleri, 24 kişiyi kumarhanenin gizli bölmesinden kaçmaya çalışırken yakalayarak 143 bin 130 TL para cezası kesti.

DOLAP GÖRÜNÜMLÜ GİZLİ BÖLME

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan bir kıraathanede gece saatlerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü Timleri ve Narkotik ekipleri ile Narko köpekler ile adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon esnasında kıraathane içerisinde bulunan dolap görünümlü gizli bölmeden kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı.

FARKLI İLLERDEN KUMAR OYNAMAYA GELDİLER

Operasyonda A.A.Ç., M.S. ve Ş.K. isimli şüphelilerin kumar oynattığı belirlendi. Kıraathane içerisinde akrabalık ya da aile bağı olmayan toplam 24 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Kumarhane içerisinde yapılan aramada, 51 deste iskambil kağıdı, 3 takım okey oyunu, 1 takım domino taşı, 4 adet alacak verecek defteri, 17 adet adisyon kağıdı ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyonda 25 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynamaktan, 4 kişiye kimlik bildirmemekten 143 bin 130 TL idari para cezası uygulandı.

A.A.Ç., M.S. ve Ş.K. isimli şüpheliler hakkında kumar oynanması için yer ve imkan temin etme suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI KURMUŞLAR

Kumar oynamaya gelenlerin kıraathanenin içerisine ve dışarısına 8 farklı kamera kurduğu ve bu kameralar ile takip yapıldığı belirlendi.

Ayrıca, dolap şeklinde olan gizli bölme içerisine kaçış noktası oluşturulduğu tespit edildi.