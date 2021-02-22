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    Denizli'de kumarhane baskını: 25 kişiye 112 bin TL ceza

    Pamukkale ilçesinde bir iş merkezinin 5. katına yapılan baskınında 25 kişi kumar oynarken yakalandı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 22:51
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 22:57
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    Denizli'de kumarhane baskını: 25 kişiye 112 bin TL ceza

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süredir kumar oynatılan bir iş merkezini takibe aldı.

    Kısa süreli takibin ardından operasyon düzenlenen iş merkezinde 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

    ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda 5 kumar masası, çok sayıda oyun malzemesi, para ve hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

    Kumar oynarken sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 25 kişiye toplam 112 bin TL ceza kesildi. Kumar oynatılan dairenin yangın merdiveninin bulunduğu alana ise kaçmak için sonradan kapı açıldığı ortaya çıktı.

    Denizli'de kumarhane baskını: 25 kişiye 112 bin TL ceza VİDEO

    Denizli de kumarhane baskını: 25 kişiye 112 bin TL ceza #1

    Denizli de kumarhane baskını: 25 kişiye 112 bin TL ceza #2

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