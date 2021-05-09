Denizli'de kumarhane işletmecisi kadın polislere isyan etti

Giriş kapısı dolap ile kapatılan metruk binada 10 kişi kumar oynarken yakalandı. Mekanın işletmecisi olduğunu söyleyen kadının sözleri ise pes dedirtti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, metruk binaya hırsızlık yapmak için şüpheli şahısların girdiğini ihbar etti.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, metruk binanın ışıklarının yandığını ancak kapısının dolap ile kapatıldığını fark etti.

KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

Kontrol etmek amacıyla içeriye giren polis ekipleri içeride kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede bina sahibinin kiralamak isteyen bir kişiye kontrol etmesi için anahtar verdiği ancak kumarhaneye döndüğünden haberi olmadığı ortaya çıktı.

İŞLETMECİ İSYAN ETTİ: 2 GÜN SONRA KUMAR OYNATACAĞIM

Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin gelmesiyle başlatılan işlemler sırasında işletenin kendisi olduğunu belirten Deniz V.'nin pişkin sözleri dikkat çekti.

"Burada kumar mı oynatıyorsunuz?" sorusuna Deniz V., “Ben daha kumar oynatmadım. 2 gün sonra kumar oynatacağım, buradayım. Buraya tadilat yaptım, sen bana ekmek veriyor musun? Ben açım” dedi. Polis ekiplerinin "Senin burada olduğundan bina sahibinin haberi yok, senden şikayetçi" demesi üzerine kadın "Senden korktuğu için benden şikayetçi" diyerek herkesi çileden çıkarttı.

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GÖZALTINA ALINDI

Metruk binada bulunan 10 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kurallarını ihlalden toplamda 75 bin TL ceza işlemi uygulandı. Deniz V. ise polis ekiplerine mukavemet, kumar oynatma ve uyuşturucu madde kullanma gibi nedenlerden gözaltına alındı.

"GİZLİ GİZLİ AÇMIŞLAR, ŞİKAYETÇİYİM"

Bina sahibi, “Kumar oynatacağından haberim yoktu. Daireyi kiralamak için bakacaktı. Anahtarı verdim, elektrik ve su aboneliğini açtırarak kumar oynatmış, şikayetçiyim” dedi.