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    Denizli'de kurduğu calaskarın ipi kopunca canından oldu

    Denizli'de yaşayan Nizamettin Güner, evinin terasına çıkmak için kurduğu calaskarın ipi kopunca 8 metre yükseklikten düştü.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 13:47
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    Denizli'de kurduğu calaskarın ipi kopunca canından oldu

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Nizamettin Güner, yürümekte zorluk çektiği için 3 katlı evine calaskar kurdu.

    Calaskarı kullanarak evinin terasına çıkmak isteyen yaşlı adam, platormun ipi kopunca 8 metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti.

    ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    8 metre yükseklikten betona düşen Nizamettin Güner ağır yaralandı. Yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Yaşlı adam, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldrıldı.  Tedavi altına alınan Güner, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis, Güner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli'de kurduğu calaskarın ipi kopunca canından oldu VİDEO

    "BİZ ONU SÜREKLİ UYARDIK"

    Güner'in damadı Hüseyin Özmen, kayınpederini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Özmen, kayınpederinin calaskarı kendisinin kurduğunu belirtip, "Evdekiler gürültü duyup dışarı çıkmış. Kayınpederimi yerde ağır yaralı bulmuşlar. Düştükten sonra hastanede hayatını kaybetti. Evine calaskar kurmuştu. Bakımlarını da eksiksiz yapıyordu.

    Kendisine ve kurduğu calaskara güveniyordu. Biz onu sürekli kullanmaması yönünde uyarıyorduk. Maalesef zincirin bağlı olduğu kanca kopmuş. Acımız büyük" dedi.

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