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    Denizli'de kuryeyi 1 kilometre sürükleyen sürücü teslim oldu

    Çarptığı motokuryeyi 1 kilometre sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan sürücü, aracın bulunmasının ardından avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 21:25
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    Denizli'de kuryeyi 1 kilometre sürükleyen sürücü teslim oldu

    Denizli’de gece saatlerinde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan motokurye ara sokakta ölü bulundu.

    Motokuryeye ile kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

    ARAÇ BULUNUNCA TESLİM OLDU

    Kazaya karışan aracın sürücüsünü arama çalışmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

    Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen sürücü, avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

    Denizli'de kuryeyi 1 kilometre sürükleyen sürücü teslim oldu VİDEO

    Denizli de kuryeyi 1 kilometre sürükleyen sürücü teslim oldu #1

    Denizli de kuryeyi 1 kilometre sürükleyen sürücü teslim oldu #2

    Denizli de kuryeyi 1 kilometre sürükleyen sürücü teslim oldu #3

    Denizli de kuryeyi 1 kilometre sürükleyen sürücü teslim oldu #4

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