Denizli'de lise öğrencilerinin şakalaşmasında, ölüm teğet geçti

Arkadaşları ile şakalaşan lise öğrencisi Efe K., bir anda yola atlayınca 16 yaşındaki S.S.'nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla kaza geçirdi.

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde Emine Özcan Anadolu Lisesi önünde Efe K. ile arkadaşları arasındaki şakalaşma, az kalsın ölümle sonuçlanıyordu.

Şakanın dozunun artmasının ardından arkadaşından kaçan Efe K., bir anda yola atladı, 16 yaşındaki kız çocuğu S.S.’nin kullandığı otomobile çarptı.

İHA’nın haberine göre; tam o esnada karşı şeritten gelen otomobil önüne düşen Efe K.’yi fark ederek ani fren yapıp durdu.

Olayın ardından S.S., arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri bacağı kırılan ve yüzünde kanama olan Efe K.’yi Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

Ehliyetsiz sürücü S.S. kısa sürede yakalandı. S.S. ifadesinde, babasının aracını markete gitmek için aldığını, kazadan sonra da korkup kaçtığını söyledi.

S.S. alınan ifadesinden sonra serbest bırakılırken, kazada bacağı kırılan Efe K.'nin Çivril Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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