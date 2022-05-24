Denizli'de maden ocağında göçük

Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında göçğük meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışması başlatıldı

AA'nın haberine göre; göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Valilik: "1 işçi göçük altında"

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Krom madeninde 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." denildi.

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