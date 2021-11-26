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- Denizli'de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü
Denizli'de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü
Denizli'de ağıla giren kurtlar 2 koyunu telef etti.
- DHA
- 26.11.2021 - 14:45
- Güncelleme : 26.11.2021 - 14:53
Denizli'de yaşayan Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'ün evinin karşısındaki 80 koyunun bulunduğu ağıla,kurt girdi.
Ağıla giren kurtlardan biri saldırdığı 2 koyunu öldürdü.
"KAÇAMAYAN KOYUNLARDAN İKİSİNİ DE BOĞMUŞ"
Mahalleye inen kurtlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Sezai Pütün, "Ağıla 2 kurt gelmiş. Biri ağılın kenarında dururken, diğeri içeri girmiş. Koyunların bir bölümü diğer tarafa kaçarken, diğerleri o tarafta kalmış. Kaçamayan koyunlardan ikisini kurt boğup, başlarını koparak telef etmiş. Görüntülerde her şey açık bir şekilde ortada" dedi.
Denizli'de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü