Denizli'de ağıla giren kurtlar 2 koyunu telef etti.

Denizli'de yaşayan Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'ün evinin karşısındaki 80 koyunun bulunduğu ağıla,kurt girdi.

Ağıla giren kurtlardan biri saldırdığı 2 koyunu öldürdü.

"KAÇAMAYAN KOYUNLARDAN İKİSİNİ DE BOĞMUŞ"

Mahalleye inen kurtlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Sezai Pütün, "Ağıla 2 kurt gelmiş. Biri ağılın kenarında dururken, diğeri içeri girmiş. Koyunların bir bölümü diğer tarafa kaçarken, diğerleri o tarafta kalmış. Kaçamayan koyunlardan ikisini kurt boğup, başlarını koparak telef etmiş. Görüntülerde her şey açık bir şekilde ortada" dedi.

Denizli'de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü









