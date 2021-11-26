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    Denizli'de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü

    Denizli'de ağıla giren kurtlar 2 koyunu telef etti.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 14:53
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    Denizli'de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü

    Denizli'de yaşayan Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'ün evinin karşısındaki 80 koyunun bulunduğu ağıla,kurt girdi.

    Ağıla giren kurtlardan biri saldırdığı 2 koyunu öldürdü.

    "KAÇAMAYAN KOYUNLARDAN İKİSİNİ DE BOĞMUŞ"

    Mahalleye inen kurtlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Sezai Pütün, "Ağıla 2 kurt gelmiş. Biri ağılın kenarında dururken, diğeri içeri girmiş. Koyunların bir bölümü diğer tarafa kaçarken, diğerleri o tarafta kalmış. Kaçamayan koyunlardan ikisini kurt boğup, başlarını koparak telef etmiş. Görüntülerde her şey açık bir şekilde ortada" dedi.

    Denizli'de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü

    Denizli de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü #1

    Denizli de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü #2

    Denizli de mahalleye inen kurt koyunları öldürdü #3

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