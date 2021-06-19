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    Denizli'de makas atan maganda, uyarılınca kurşun yağdırdı

    Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, kendisini uyaran otomobili durdurup ardı ardına 16 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan araçta bulunan ve 2 gün önce evlenen genç kadın, boynundan yaralandı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 01:12
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    Denizli'de makas atan maganda, uyarılınca kurşun yağdırdı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin kimliği belirlenemeyen sürücüsü, kendisini uyaran yeni evli çift Ferdi Ç.Ü. ve Eda G.Ü. ile tartıştı.

    Trafik magandası, trafikte bir süre daha devam eden tartışmanın ardından, sözlü tartışmaya girdiği genç çiftten otomobillerini durdurmasını istedi.

    16 EL ATEŞ ETTİ

    Aracından iner inmez belindeki silahına sarılan maganda, 2 gün önce evlenen Ferdi Ç.Ü. ve Eda G.Ü. çiftinin içinde bulunduğu otomobile peş peşe 16 el ateş etti.

    Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

    Denizli de makas atan maganda, uyarılınca kurşun yağdırdı #1

    BİR KİŞİ BOYNUNDAN YARALANDI

    Silahtan çıkan kurşunlardan birisinin boynuna isabet ettiği Eda G. Ü. kanlar içinde kaldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Ferdi Ç.Ü., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Eda G. Ü'yü yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

    Hastaneye kaldırılan Eda G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kayıplara karışan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

    Denizli de makas atan maganda, uyarılınca kurşun yağdırdı #2

    Denizli de makas atan maganda, uyarılınca kurşun yağdırdı #3

    Denizli de makas atan maganda, uyarılınca kurşun yağdırdı #4

    Denizli de makas atan maganda, uyarılınca kurşun yağdırdı #5

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