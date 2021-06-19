Makas attığı için kendisini uyaran sürücünün cipine 16 el ateş ederek, 2 günlük gelini boynundan vuran saldırganın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda trafikte makas atarak ilerleyen İbrahim T., sözlü tartışmaya girdiği Önder K. ve yanında yolcu olarak bulunan Eda G.Ü'nün içerisinde bulunduğu cipe silahla saldırmıştı.

16 EL ATEŞ ETTİ: ARAÇTAKİ KADINI YARALADI

Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek bölgeden uzaklaşmıştı. Silahtan çıkan kurşunların 1 tanesinin isabet ettiği Eda G.Ü., boynundan yaralanırken; sürücü Önder K. ise yara almadan kurtulmuştu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaralı genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de makas atan magandanın kurşun yağdırdığı anlar VİDEO

İKİ GÜN ÖNCE NİKAH MASASINA OTURDU

Magandanın ani saldırısıyla hayatının şokunu yaşayan Eda G.Ü’nün 30 Eylül 2020 tarihinde Ferdi Ç.Ü. ile nişanlandığı ve saldırıdan 2 gün önce 16 Haziran Çarşamba tarihinde ise nikah kıyarak dünya evine girdiği öğrenildi.