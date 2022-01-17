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- Denizli'de makas atan otomobilin çarptığı motosikletli kurtarılamadı
Denizli'de makas atan otomobilin çarptığı motosikletli kurtarılamadı
- İHA
- 17.01.2022 - 10:13
- Güncelleme : 17.01.2022 - 12:59
Denizli'nin Merkezefendi Caddesi'nde trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, kontrolsüz manevralar yapmaya başladı.
Plakasının 20 AGG 462 olduğu belirlenen otomobil, makas atarken kontrolden çıkarak karşı şeride girdi. Ardından ise aşırı süratli bir şekilde pakt servisini götüren Necati Yasin Batır isimli motorsikletli kuryeye çarptı.
HAVAYA SAVRULAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan motosikletli kurye, savrularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ilk yardımı yaptığı olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizli'de makas atan otomobilin çarptığı motosikletli kurtarılamadı ViDEO
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bölgeye gelen sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Batır’a yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Batır’ın doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken, ekipler tarafından gözaltına alındı.