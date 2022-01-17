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Denizli'de makas atan otomobilin çarptığı motosikletli kurtarılamadı

Denizli'de makas atan otomobilin çarptığı motosikletli kurtarılamadı

Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, yoğun trafikte makas atarken motosiklete çarptı. Bu etkiyle havaya savrulan motosikletli müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.