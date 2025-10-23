Denizli'de mantar toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

- Denizli'de mantar toplamak için ormana giden 65 yaşındaki Nuri Güngör, arkadaşı tarafından ölü bulundu.
- Sağlık ekipleri Güngör'ün kalp krizi geçirdiğini düşündü ve cenazesini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
- Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesi sakinlerinden 65 yaşındaki Nuri Güngör, mantar toplamak için arkadaşıyla beraber mahallenin üst kısmında bulunan Söğüt Yaylası'na gitti.
Mantar toplamak için farklı yöne giden Güngör'den uzun süre haber alamayan arkadaşı ormanlık alana girdikleri başlangıç noktasına dönerken Güngör'ü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuri Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kalp krizi geçirdiği düşünülen Güngör’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.