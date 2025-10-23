Abone ol: Google News

Denizli'de mantar toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu

Denizli'de mantar toplamak için ormana giden yaşlı adamın cansız bedeni birlikte yola çıktığı arkadaşı tarafından bulundu.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 22:41
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesi sakinlerinden 65 yaşındaki Nuri Güngör, mantar toplamak için arkadaşıyla beraber mahallenin üst kısmında bulunan Söğüt Yaylası'na gitti.

Mantar toplamak için farklı yöne giden Güngör'den uzun süre haber alamayan arkadaşı ormanlık alana girdikleri başlangıç noktasına dönerken Güngör'ü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuri Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Güngör’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

