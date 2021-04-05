Denizli'de market sahibini bıçaklayıp, kaçtı

Market sahibi Abdullah Temiz, dükkanında tartıştığı Teoman O. tarafından bıçakla yaralandı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi 650 Sokak üzerinde bulunan markete gelen Teoman O., iş yeri sahibi Abdullah Temiz ile tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MARKET SAHİBİNE BIÇAKLI SALDIRI

Teoman O., yanında taşıdığı bıçakla Abdullah Temiz'i karnından yaraladı. Temiz, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Teoman O. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah Temiz, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan Teoman O. ise polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.