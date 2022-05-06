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    Denizli'de markete giren hırsız, kendini trambolinle sakladı

    Pamukkale ilçesinde akşam saatlerinde bir marketten hırsızlık yapmayı hedefleyen kadın, bir yerden getirdiği tramboline kafasını saklayarak kapı kilidini zorladı.
    • 06.05.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 10:06
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    Denizli'de markete giren hırsız, kendini trambolinle sakladı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki zeki hırsız, gözüne kestirdiği markette, hırsızlığın en çarpıcı yöntemine imza attı.

    Nereden bulduğu bilinmeyen trambolini kafasının üstüne yerleştiren kadın, marketin önüne gelerek bir süre bekledikten sonra kapıya doğru yöneldi.

    İHA'nın aktarımına göre, burada kilidi zorlamaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez içecek dolaplarına yanaştı.

    Başaramayacağını anlayıp hırsızlıktan vazgeçti

    Bir süre burada da vakit geçiren hırsız, amacına ulaşamayacağını anladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Sabah saatlerinde markete gittiğinde kilitleri bıraktığı gibi göremeyen market sahibi, izlediği kamera kayıtları sonrası gerçeği öğrendi.

    Denizli de markete giren hırsız, kendini trambolinle sakladı #1

    "Kendini tramboline saklayanı ilk defa gördüm"

    Marketten sürekli alışveriş yapan müşteri Yunus Emre Bulut, ilk defa böyle bir hırsızlık denemesine şahit olduğunu belirterek, “Devamlı alışveriş yaptığım markette hırsızlık girişimin yapıldığını öğrendim. Market sahibiyle izlediğimiz güvenlik kamerası sonrası bir kadının başka yerden getirdiği trambolinle marketin etrafında bir süre gezdikten sonra kilidi zorladığını gördük. Tramolinle yüzünü saklayan kadın hırsızlıkta başarılı olamayınca geri gitmiş. Birçok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini trambolinle gizleyeni ilk defa gördüm. Hırsızlık olayları da haddinden fazla arttı.” dedi.

    Denizli de markete giren hırsız, kendini trambolinle sakladı #2

    Denizli de markete giren hırsız, kendini trambolinle sakladı #3

    Denizli de markete giren hırsız, kendini trambolinle sakladı #4


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