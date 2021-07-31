Denizli’de mesajdaki linke tıkladı, banka hesabını çaldırdı

Kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıya güvenen bir vatandaş, şahsın gönderdiği mesajdaki linke tıklayınca hem hesabını hem 390 bin lirasını çaldırdı.

Denizli’de kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, bir vatandaşın cep telefonuna yeni banka kartı gönderme içerikli bir mesaj gönderdi.

Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahsa güvenen vatandaş, mesajdaki linke tıklayınca hem hesabını hem hesapta bulunan 390 bin lirayı çaldırdı.

Dolandırıcı tarafından hesaptaki para taşeron olarak kullanılan hesaplara transfer edildi.

70 BİN LİRA GÖNDERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbarı alan ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu Denizli’de bir kişinin hesabına taşeron olarak kullandıran ve mağdura ait hesaptan 70 bin lira para gönderildiği tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli şahıs yapılan operasyon ile banka şubesinden para çekerken suçüstü yakalandı.

Adli makamlara sev edilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik uyarı yapıldı.

Uyarıda, “Kendilerini polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak; yapılan dolandırıcılık olaylarının, önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde bu şahıslara itibar etmemeleri, şüphe arz eden bir durumda 155-112 ihbar hattını aramaları gerekmektedir.” denildi.