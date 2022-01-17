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    Denizli’de minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü

    Minibüs ile çarpışan motosikletli genç, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 09:14
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    Denizli’de minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü

    Denizli’de bir şirkette kurye olarak çalışan Necati Yasin Batır, 42 H 1442 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde, karşı yönden gelen Mehmet Kılıç’ın kullandığı 20 M 0328 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

    Dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada motosikletli kurye Batır, ağır yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KURYE KURTARILAMADI, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Minibüs sürücüsü Mehmet Kılıç polis tarafından gözaltına alındı.

    Denizli’de minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü #1


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