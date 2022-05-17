Denizli'de mobil bankacılık dolancılarına operasyon: 7 tutuklama

Ülke genelinde vatandaşların kartlarını kopyalayarak 3 ayda 10 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi.

Son dönemlerde artan sosyal medya dolandırıcılıklarına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmalar sonucunda Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mobil bankacılık dolandırıcılarına operasyon düzenledi.

Kartları kopyaladılar

İnternet üzerinden zararlı yazılım üzerinden telefonlara sızan dolandırıcılar banka kart numaralarını kopyalama yöntemi olarak tabir edilen sistem ile kopya numaralardan mağdur vatandaşlara telefon ile ulaştığı tespit edildi.

Kendilerini bankacı olarak tanıtan ve güvenlerini kazandıktan sonra mağdurlara ait banka SMS şifrelerini temin ettikleri anlaşıldı. Ardından bu şifreler ile şüpheliler kendi telefonlarına kurdukları mobil bankacılık uygulamalarıyla mağdurlara ait banka hesaplarından elde ettikleri suç gelirlerini şüpheliler başka hesaplara aktardıkları ortaya çıktı.

3 ayda 10 milyon liralık vurgun

Şüpheliler bu yöntemle Türkiye genelinde sadece 3 aylık dönem içerisinde yaklaşık 10 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 9 şüpheli yakalandı. Görevliler tarafından yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan başta banka kartları, cep telefonları, sim kartlar ve bilgisayarlar ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.



