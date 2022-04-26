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    Denizli’de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

    Çarptığı moto kuryenin ölümüne neden olan, yargılandığı davada ise 67 sonra tahliye edilen ve yeniden tutuklama kararının ardından kayıplara karışan sürücü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 26.04.2022 - 10:48
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    Denizli’de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde sürücüsünün alkollü olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek aşırı süratli bir şekilde aldığı paketi yerine ulaştırmaya çalışan 19 yaşındaki Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı.

    Cinayet gibi kazada metrelerce fırlayarak ağır yaralanan Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    67 gün cezaevinde kaldı, tahliye edildi

    Olayın ardından ilk kez çıktığı hakim karşısında tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Kılıç, 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'inci duruşmadaki ifadesinde; “Olay yerinde peş peşe gelen 3-4 tane ışık vardı. Yarış yapılacak bir yer değildir. Ayrıca yarış yapmadık. Bu bir kazadır. Allah rahmet eylesin.” dedi.

    Kılıç, mahkemenin verdiği ara kararla 67 gün cezaevinde kaldıktan sonra 24 Mart 2022 günü tahliye edildi.

    Denizli'de moto kuryenin hayatını kaybettiği kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    Yeniden tutuklama kararı

    Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve Batır’ın ailesi, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti.

    Yapılan itirazı yerinde bulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Batır'ın ölümüyle sonuçlanan kazada somut delillerin bulunması ve sürücünün 2.71 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi nedeniyle tahliye kararını bozdu.

    29 Mart’ta alınan yeniden tutuklama kararının ardından, 5 gün önce tahliye edilen sürücü hakkında yakalama emri çıkartıldı.

    Denizli’de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücü yakalandı #1

    1 ay sonra yeniden cezaevine konuldu

    Yakalama kararının ardından teslim olması gerekirken kayıplara karışan sürücü Mehmet Kılıç, 28 gün sonra bir uygulama noktasında şüphe üzerine yapılan kimlik sorgusunda yakandı.

    İHA’nın haberine göre adliyeye sevk edilen Mehmet Kılıç, tahliyesinin ardından 1 ay sonra yeniden cezaevine konuldu.

    Denizli’de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücü yakalandı #2

    Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği, karardan memnun

    Cinayet gibi kazada genç moto kuryenin ölümüne neden olan sürücünün yakaladığı haberini memnuniyetle karşılayan Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran, “Rahmetli Necati Yasin Batır’ın katili Mehmet Kılıç’ın yakalanmasında büyük çaba harcayan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teşekkür ederiz.” dedi.

    Denizli’de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücü yakalandı #3

    Denizli’de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücü yakalandı #4


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