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    Denizli'de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

    19 yaşındaki gencin ölümüne neden olan Mehmet Kılıç, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • 10.05.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:28
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    Denizli'de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

    Meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki otomobil,  Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı.

    Cinayet gibi kazada metrelerce fırlayarak ağır yaralanan Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    19 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu

    Olayın ardından ilk kez çıktığı hakim karşısında tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Kılıç, 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'inci duruşmadaki ifadesinin ardından 67 gün cezaevinde kaldıktan sonra 24 Mart 2022 günü serbest bırakılmış, 5 gün aranın ardından yeniden tutuklama kararı ile birlikte 28 gün sonra yakalanmıştı.

    Tutuklu Kılıç hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan açılan dava, Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

    5 yıl hapis cezası

    Sanık Kılıç, davadaki savunmasına beraatını isterken, cumhuriyet savcısı ise sanığın trafik kurallarını ihlal ettiğini ve alkollü araç kullandığını söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

    Davada Kılıç, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Denizli'de moto kuryenin hayatını kaybettiği kaza ViDEO

    Denizli de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis #1

    Denizli de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis #2

    Denizli de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis #3


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