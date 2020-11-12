Dolar
7.6792
-1.4792%
Euro
9.0709
-1.283%
Altın
1876.7
0.6899%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.312
-0.7903%
Bitcoin
123826.62
0.5507%
EXEN Coin
12.39
1.55%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Denizli'de motosikletin kadına çarptığı feci kaza kamerada

    Denizli’de, işe yetişmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 09:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de motosikletin kadına çarptığı feci kaza kamerada

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Ç.’nin kullandığı motosiklet, 41 yaşındaki Sultan Karahan'a çarptı.

    İşe yetişmek için üst geçit yerine karayolunu tercih eden Sultan Karahan, canından oldu.

    Feci kaza, motosiklet ile aynı yönde seyreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

    METRELERCE İLERİYE FIRLADI

    Görüntülerde, hızlıca yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ayakları yerden kesilen Karahan’ın, metrelerce ileriye fırladığı anlar yer aldı.

    Görüntüyü kaydeden aracın sürücüsünün, Sultan Karahan’ın çok aceleci davrandığını söylemesi dikkat çekti.

    Ağır yaralanan Sefa Ç.’nin de hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Denizli'de motosikletin kadına çarptığı feci kaza kamerada ViDEO


    Sultan Karahan

    Sultan Karahan

    Sultan Karahan

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir