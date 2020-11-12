Denizli’de, işe yetişmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının, metrelerce ileriye fırladığı anlar kameralara yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Sefa Ç.’nin kullandığı motosiklet, 41 yaşındaki Sultan Karahan'a çarptı.

İşe yetişmek için üst geçit yerine karayolunu tercih eden Sultan Karahan, canından oldu.

Feci kaza, motosiklet ile aynı yönde seyreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

METRELERCE İLERİYE FIRLADI

Görüntülerde, hızlıca yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ayakları yerden kesilen Karahan’ın, metrelerce ileriye fırladığı anlar yer aldı.

Görüntüyü kaydeden aracın sürücüsünün, Sultan Karahan’ın çok aceleci davrandığını söylemesi dikkat çekti.

Ağır yaralanan Sefa Ç.’nin de hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Denizli'de motosikletin kadına çarptığı feci kaza kamerada ViDEO







